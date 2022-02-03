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KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR - Son Dakika

KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR

03.02.2022 09:28

MUŞ'ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 3'üncü kez kapandı.

MUŞ'ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 3'üncü kez kapandı. Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açıyor.

Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2500 rakımdaki Üçevler Grup Köy Yolu, yine kapandı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaştı. Çığ riskinin de bulunduğu yolda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. 24 saat aralıksız çalışan ekipler, yoldaki karı iş makineleri ile temizliyor. 9 Aralık 2021'den itibaren 3 kez kapanan yolun 1 kilometresi, 2 saatlik çalışma ile açılıyor.

Muş İl Özel İdaresi'nden şef Hakan Çolak, Muş İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları olarak, Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışmasındayız. 10 köy ve 21 mezraya bu yol üzerinden ulaşım sağlanıyor. Fırtına ve tipi nedeniyle özellikle kar kalınlığı 7 metreye ulaşmış durumda. 724 esasına göre çalışmaktayız. En kısa zamanda köylere ulaşabilmek için çaba gösteriyoruz dedi.

İş makinesi operatörü Osman Korkak ise, İl Özel İdaresi ekipleri olarak köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açmaktayız. Bazı yerlerde fırtına ve tipi nedeniyle 7 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya geliyoruz. Öyle oluyor ki; bazen 1 kilometrelik yolu, 2 saatlik zorlu çalışmayla ancak açabiliyoruz diye konuştu.

KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR
KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR

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Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR KALINLIĞININ 7 METRE OLDUĞU YOLDA 1 KİLOMETRE, 2 SAATTE TEMİZLENİYOR - Son Dakika
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