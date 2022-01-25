Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma - Son Dakika

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen yolda kalınlığı 5-6 metreyi geçen karda zorlu mesai sürüyor.
Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında yola inen çığ temizlenmeye çalışılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 5-6 metreyi geçer karda yürüttüğü zorlu çalışma sürüyor. Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İHA
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