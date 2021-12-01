Kar kapıda! İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de yağışlar başladı - Son Dakika

Kar kapıda! İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de yağışlar başladı
01.12.2021 00:35
Günlerdir fırtına ile mücadele eden Marmara Bölgesi yeni bir soğuk havanın ektisine girdi. Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.
Düzce'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Topuk Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
TATİLCİLERE KAR YAĞIŞI SÜRPRİZİ
Etkili olan kar yağışı sonrasında bölgede tatil yapan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaşınca bu anları video çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi. Topuk Yaylası'nda etkili olan kar yağışı etkisini arttırarak devam ettirirken kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
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