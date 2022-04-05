"Kar kaplanları" 10 metrelik karla mücadele ediyor - Son Dakika
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"Kar kaplanları" 10 metrelik karla mücadele ediyor

05.04.2022 14:20
"Kar kaplanları" 10 metrelik karla mücadele ediyor

Ağrı'da, sert geçen kış sebebiyle aylarca karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbaharda da kalınlığı 10 metreyi bulan karlı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Ağrı'da, sert geçen kış sebebiyle aylarca karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbaharda da kalınlığı 10 metreyi bulan karlı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Ağrı'da, kışın yoğun kar yağışı sebebiyle aylarca karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, baharda da kalınlığı 10 metreyi bulan karla mücadele edip yolları açıyor.

Kentte kış mevsimi boyunca 4 bin 817 kilometrelik yol ağında İl Özel İdaresine ait 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekibi görev yaptı.

Yılın yarısını karla mücadeleyle geçiren ekipler, çığ tehlikesi altında yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Kar kaplanları" olarak nitelendirilen ekipler, kentin en zorlu yerlerinden olan ve bu yıl 6 kez çığ düşen Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köy yolunda ulaşımı sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Ekipler, yer yer kalınlığı 10 metreye ulaşan karlı yolu 12 günlük mücadeleyle tamamen ulaşıma açtı.

Çığların düştüğü bölge ve ekiplerin zorlu karla mücadelesi, (AA) ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

"Son yılların en yoğun karla mücadelesini yürütüyoruz"

İl Özel İdaresi operatörü Asım Açık, AA muhabirine, son yılların en yoğun karla mücadele çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Daha önce de aynı köy yolunda çalıştığını ve ilk defa bu kadar büyük bir çığ gördüğünü belirten Açık, şöyle konuştu:

"Bu kış çok çetin geçti. Çalıştığımız yer Hayrangöl köy yolu, derin bir vadiden geçiyor. Son günlerde bu yolda yaklaşık 6 noktaya çığ düştü. Bu yolda günlerdir çok yoğun ve özverili çalışma yaptık. Çığın düştüğü bazı noktalarda kar kalınlığı 10 metreyi buluyor. Köye ulaşmamıza 1,5 kilometre kaldı. Çığ düşen bölgeyi temizlemek çok zor. Çığın olduğu yerlerde kar, taş gibi oluyor ve çok sert olunca sökülmesi zor oluyor. Çok hızlı çalışmamıza rağmen karın çok olması nedeniyle ilerleme yavaş oluyor."

Bazı günler ulaşıma açtıkları yolları, tipi nedeniyle aynı gün yeniden açmak zorunda kaldıklarını ifade eden Açık, kırsaldaki hasta kurtarmalarında sağlık ekipleri ile vatandaşlara yardımcı olduklarını anlattı.

"Tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalıştık"

Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Açık, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda çok yoğun çalışma yürüttük. Vatandaşların mağdur olmaması ve kesintisiz ulaşım sağlamak adına tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Kış bizi zorladı ama çok şükür bu sezonu da kazasız geçirmeyi başardık. Geçtiğimiz günlerde çalıştığımız noktaya yakın 2 yere çığ düştü. Ağrı'da en zor ve en tehlikeli yol Hayrangöl köyü yoludur."

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Eleşkirt, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kar kaplanları' 10 metrelik karla mücadele ediyor - Son Dakika


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