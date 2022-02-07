"Kar kaplanları" Bitlis'in zorlu coğrafyasında gece gündüz mücadele veriyor - Son Dakika

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda mağduriyet yaşanmaması, hastaların mahsur kalmaması için gece gündüz köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentin dağlık ve engebeli coğrafyasında zor koşullarda çalışan "kar kaplanları", ulaşımın kesintisiz sağlanması için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine rağmen karla mücadele eden ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için bazen günlerce evlerine gidemiyor.

Kardan dolayı kent merkezi ile bağlantıları kesilen köylerde gece gündüz çalışan ekipler, hasta kurtarma operasyonlarında da sağlık ekiplerinin köylere ulaşmasında önemli görev üstleniyor.

"50 iş makinesi 75 personelle çalışma yürütüyoruz"

Sehi Ormanları bölgesindeki Aşağıölek köyünde gece yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi merkez şantiye şefi Nail Aşit, AA muhabirine, kentte 12 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle yolların kapandığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını anlatan Aşit, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzuru, gidiş ve gelişlerini rahatlıkla sağlayabilmek için tüm ekiplerimiz seferber oldu. İl genelinde 10 şantiye, 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışmasını yürütüyoruz. Arkadaşlarımız hem doğa hem de iklim şartlarıyla mücadele ediyor. Tüm arkadaşlarımızla kazasız belasız, kimseye zarar gelmeden vatandaşımızın da duasıyla bu kışı atlatacağız."

"Günlerce evlerine gidemeyen arkadaşlarımız var"

Karla mücadele çalışmalarının özveriyle yürütüldüğünü vurgulayan Aşit, "Haftalarca evine gitmeyen arkadaşlarımız var. Bazıları evlerine gidip bir veya iki saat çocuklarıyla zaman geçirdikten sonra tekrar işlerinin başına dönüyor. Arkadaşlarımıza moral vermek ve destek olmak amacıyla tüm birim amirlerimiz bizimle birlikte sahada. Zorlandığımız çok anlar oluyor. Bunu vatandaşlarımıza yansıtmıyoruz. Zorluklara göğüs geriyoruz. Çok sert bir iklimde yaşıyoruz. Çok sarp yerlerde köylerimiz bulunuyor. Çığ tehlikesiyle mücadele ediyoruz. Bitlis, Türkiye'de en çok kar alan illerinden biri." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman asılsız ihbarlardan dolayı asıl hastalara ulaşmakta zorlandıklarının altını çizen Aşit, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleriyle koordineli çalıştıklarını aktardı.

112'ye gelen çağrıların kendilerine de düştüğünü aktaran Aşit, "Yolu açıp köye gittiğimizde ihbar asılsız olunca bu durum arkadaşlarımızın motivasyonunu etkiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bizi, devletimizi ve arkadaşlarımızı meşgul etmesinler çünkü asıl vakalara ulaşmakta zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız bir iki gün sabretse tüm yollarımızı açacağız. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız. En uzak köylerin yolunu dahi bir, iki günde ulaşıma açıyoruz." diye konuştu.