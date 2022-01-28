"Kar kaplanları" Bitlis'te köy yollarını açık tutmak için çaba gösteriyor - Son Dakika

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, ilin zorlu coğrafyasına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle, sorumluluk bölgelerindeki köy yollarında çalışma yürüten ekipler, ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışıyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesine rağmen yolları açık tatmaya çalışan kar kaplanları, köylerde mahsur kalanların da yardımına koşuyor.

Merkeze bağlı Tabanözü köyü yolunda devam eden çalışmaları inceleyen merkez şantiye şefi Nail Aşit, gazetecilere, yoğun kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının gece gündüz yürütüldüğünü anlatan Aşit, "Bugüne kadar yaklaşık 11 bin 900 kilometre yol açtık. Karla mücadelede ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Bitlis'in en çok kar alan bölgelerinden biri. Burada hem çığ tehlikesi var hem de yoğun kar alıyor." dedi.

Aşit, vatandaşın rahat edebilmesi için özveriyle çalışan karla mücadele personelinin bazen 3-4 gün evine gidemediğini belirterek, "Asılsız ihbarlar çalışmalarımızı aksatıyor. Bizi boş yere meşgul ediyorlar. Bu durum motivasyonumuzu ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Gerçek hastalara yetişmekte zorlanıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, asılsız ihbarda bulunmasınlar. Yollar zaten en kısa sürede açılıyor." ifadelerini kullandı.