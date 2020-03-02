"Kar kaplanları" Eğribel Geçidi'nde gece gündüz mesaide

Karayolları ekipleri, Karadeniz ile İç Anadolu arasında ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde, kar, tipi, çığ gibi olaylara karşı 24 saat mücadele ederek yolu açık tutmaya çalışıyor.

Giresun-Sivas kara yolu üzerinde Şebinkarahisar ilçe sınırlarındaki Eğribel Geçidi, çetin kış şartları nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Eğribel, ulaşımda önemli noktalar arasında yer alıyor.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Eğribel Geçidi, çığ düşmesi, tipi ve fırtına nedeniyle zaman zaman kapanıyor.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğüne bağlı Eğribel bakımevindeki işçiler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele veriyor. Karayolları işçileri, 24 saat yolun açık kalması için çalışıyor.

Ulaşımda kilit bir nokta olan geçitteki mağduriyetlerin bertaraf edilmesi için temeli 2015'te atılan Eğribel Tüneli'nde ise çalışmalar devam ediyor.

Tünelin, ikmal ihalesi sonrasında başlanan çalışmalarda şu ana kadar 1100 metre alt yarı kazısı (alt zemin kazısı) yapıldı.

Toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak tünelin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım daha hızlı, konforlu ve kesintisiz sağlanacak.

Tünelin hizmete girmesiyle ulaşım 2 bin 200 metre yerine 1860 ve 1710 metre seviyesinde sağlanacak. Tek tüpte kazı çalışmaları tamamlanan tünelin 5 bin 905 metrelik diğer tüpünde kalan 95 metrelik kısmın ise 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi hedefleniyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında il merkezine gitmek isteyen vatandaşların tipi, fırtına ve buzlanma nedeniyle Eğribel Geçidi'nde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Ulaşımın, ticaretten turizme her yönüyle çok önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Yılancı, bu nedenle geçitteki sıkıntıları sona erdirecek Eğribel Tüneli'nin bölgedeki insanların yarım asırlık rüyası olduğunu dile getirdi.

Yılancı, Eğribel Tüneli'nin global ölçekte bir tünel olduğuna işaret ederek, "Karadeniz'deki ürünlerin Akdeniz'e, Akdeniz'deki ürünlerin Karadeniz'e ulaşması noktasında burası önemli bir koridor. Bunun alternatifleri Ordu ve Trabzon üzerinden var ancak Karadeniz'de en rantabl geçitlerden biri Eğribel. Tünelin açılmasıyla bu daha da artacaktır." dedi.

"Öyle bir tipi oldu ki üzerime çığ düştü sandım"

Şebinkarahisar ilçesinden il merkezine seyahat eden Hüseyin Özkaya da Eğribel Geçidi'nde kış şartlarının çetin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda çok kapandığı oldu. Yaz mevsiminde sıkıntı yok ama kışın ıstırap. Şu an il merkezine gidiyorum ama geri döndüğümde buranın nasıl bir hava durumu olur bilemiyorum, bir bakmışsın yol kapanmış. Tipide yapacak hiçbir şey olmuyor. 1996 yılında bir olay yaşadım, öyle bir tipi oldu ki üzerime çığ düştü sandım. Tünelin açılmasını da tez zamanda bekliyoruz."

Şebinkarahisar-Giresun arasında 20 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Ümit Karabıçak ise Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolda kar birikmesinin yaşanmadığını belirterek, "Tipi ve fırtına bizi zorluyor. Zirveye doğru araçlarımızla tırmanmaya başladığımızda tipi nedeniyle görüş çok düşüyor, ilerlemekte zorluk yaşıyoruz. Geçmişte burada çok daha çetin kış şartları vardı ancak iklim değişiklikleriyle bu biraz azaldı." diye konuştu.