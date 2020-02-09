"Kar kaplanları" gece gündüz görev başında - Son Dakika
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"Kar kaplanları" gece gündüz görev başında

6 saat önce

Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağrı'da, Karayolları ekipleri, 2 bin 270 rakımlı bölgelerde kar, tipi ve çığ düşme tehlikesine rağmen gece gündüz demeden çalışarak karla kaplı yolları ulaşıma açıyor.

Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağrı'da, Karayolları ekipleri, 2 bin 270 rakımlı bölgelerde kar, tipi ve çığ düşme tehlikesine rağmen gece gündüz demeden çalışarak karla kaplı yolları ulaşıma açıyor.

Ağrı'da etkili olan tipi ve dondurucu soğuklar ile karın yolları kapatması, özellikle kırsal kesimdeki vatandaşların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintisiz sağlanması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

16 karla mücadele ekipmanlı kamyon, 10 greyder, 6 yükleyici ve 1 rotatif araç ile sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipler, Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunu güçlükle ulaşıma açtı.

Deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi'nde etkili olan tipi, kara yolunun sık sık ulaşıma kapanmasına neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede tipi ve yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman çığın düştüğü bölgede yolu açık tutuyor.

Şube Şefi Abdulvahap Akçelik öncülüğünde karlı dağları aşarak çığ düşme tehlikesine ve yoğun tipiye rağmen iş makineleriyle gece gündüz demeden çalışan ekiplerin gayreti, bölge halkını memnun ediyor.

"Kar kaplanları"nın korkulu rüyası tipi

Yaklaşık 30 yıldır operatör olarak görev yapan Ersin Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en yüksek rakımlı yollarından birinde çalıştıklarını söyledi.

Zorlu doğa şartlarına göğüs gererek işlerini severek yaptıklarını anlatan Dal, "Yoğun kar yağışına rağmen yolu sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz sürekli yollarda, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an hava parçalı bulutlu ama sürekli fırtına oluyor. Tipi bizim korkulu rüyamız." dedi.

"Kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmayın"

Operatörlerden Hasan Adsay da karlı ve fırtınalı günlerde sürücülerin kış lastiği ve zincir takmadan yola çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Karla kaplı yolların ulaşıma açılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Adsay, şunları kaydetti:

"Yolları açmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Elimizden geldiği kadar kimseyi yolda bırakmayacağız. Çığla da boğuşuyoruz. Yolda birkaç yere çığ düşmüştü. Rotatifçi arkadaşımız çığ olan yerleri açtı. Sağ olsun, Şube Şefimiz Akçelik ekibiyle elinden gelen gayreti gösteriyor."

Bölge halkı ekiplerin karla mücadelesinden memnun

Köylülerden Sedat Urtekin ise bölgede kışın çok zorlu geçtiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ortakent köyünde oturuyorum. Karayolları ekipleri kardan kapanan yollarımızı açıyor. Dozer, greyder ve kar savurma aracı gelmiş. Allah devletimize zeval vermesin. Bize güzel hizmet ediyorlar, eskiden böyle bir hizmet yoktu. Bizim köy il merkezine 45 kilometre. Şu an iş makineleri yolu açıp genişletiyor. Karayolu ekipleri gece gündüz demeden çalışarak bizi mağdur etmiyor."

Kar kaplanları gece gündüz görev başında

Kağızman, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:55 Kaynak: AA
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