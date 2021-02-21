Kar Kaplanları, kar banyosu yaptı - Son Dakika
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Kar Kaplanları, kar banyosu yaptı

21.02.2021 13:41

KAYSERİ'de Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, soğuk havada soyunup kar banyosu yaptı.

KAYSERİ'de Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, soğuk havada soyunup kar banyosu yaptı.

Kayseri'de soğuk havada soyunup kar banyosu yapan ve buzlu suya girerek isimlerini duyuran Erciyes Kar Kaplanları Spor kulübü üyeleri, Erciyes'te bir araya geldi. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı kulüp üyeleri, önce kar topu oynadı, ardından kar yağışı altında soyunarak eksi 10 derecede kar banyosu yaptı. Grup lideri İbrahim Durusoy, "Kurulduğumuz ilk günden bu yana gerek ilimizin tanıtımı gerekse de çevrenin korunması yönünde çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yıllardan bu yana gurup olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortalama 25 kişi olarak düzenli olarak haftada bir araya gelerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi süreci nedeni ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeni ile Çarşamba günleri bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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