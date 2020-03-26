"Kar kaplanları" Muş'ta 3 ayda kilometrelerce yol kardan temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kar kaplanları' Muş'ta 3 ayda kilometrelerce yol kardan temizlendi - Son Dakika

"Kar kaplanları" Muş'ta 3 ayda kilometrelerce yol kardan temizlendi

7 saat önce

Kış aylarının çetin geçtiği illerden Muş'ta, karla mücadele ekipleri 3 ay boyunca yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çaba gösterdi.

Kış aylarının çetin geçtiği illerden Muş'ta, karla mücadele ekipleri 3 ay boyunca yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çaba gösterdi.

Sorumluluk alanlarındaki 3 bin kilometrelik yol ağında çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgelerde çığ tehlikesine ve zorlu coğrafyaya rağmen köy yollarını açarak vatandaşları kar esaretinden kurtardı.

Açtıkları yolların yoğun kar ve tipi nedeniyle tekrar kapanması nedeniyle bazı bölgelerde defalarca karla mücadele çalışması yürüten ekipler, 3 ayda kilometrelerce yolu kardan temizledi.

Köylerde mahsur kalan hastaları almaya giden sağlık görevlilerinin de yardımına koşan ekipler, bu sürede yolları açarak 79 vakanın hastanelere ulaşmasını sağladı.

Kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 12 kilometrelik yolu 10 günde açabildi.

"58 iş makinesi ve 85 personelle çalıştık"


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki 365 köy yolunda 3 ay boyunca karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarında 3 bin kilometre yol ağının bulunduğunu ifade eden Yentür, şunları kaydetti:


"İl Özel İdaresi olarak 58 iş makinesi ve 85 personelle karla mücadele çalışması yaptık. 79 vakaya 112 Acil Sağlık ekipleriyle müdahale ettik. Bu yıl çetin geçen kış nedeniyle yoğun bir sezon geçirdik. Zaman zaman fırtına ve tipi nedeniyle sıkıntı yaşadığımız durumlar oldu. Bu süreçte vatandaşları gitmesi gereken yerlere ulaştırdık. Kar bizim için bir külfetti ama kabul edelim ki coğrafyamız ve ilimiz için bir nimet. Bunlar su altı kaynaklarına karışarak çiftimize bereket olarak dönecek. İnsan yaşamının olduğu her yerde karla mücadelemiz oldu."


Devletini verdiği imkanları vatandaşa hizmet olarak sunduklarını vurgulayan Yentür, şöyle devam etti:


"Zaman zaman iş makinesi operatörünün 20 saat aralıksız çalıştığı oluyordu. Görev sahamızdan dolayı hiçbir insanın burnunun kanamaması bizim için bir övünç kaynağıdır. Bu yıl yüksek yerlerde kar ve tipi nedeniyle yer yer 8-10 metreye ulaşan karla yolumuzun kapandığı oldu. Ama biz bunları geçtik, yolları açtık gönülleri birleştirdik. Sosyal bir devlet olma anlayışıyla vatandaşımıza bu hizmeti vermek zorundayız."


İş makinesi operatörü Celal Tümer de bu yıl kışın çetin geçtiğini, yolları açık tutmak için tüm zorluklara rağmen gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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