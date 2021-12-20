"Kar kaplanları"nın 3 metreye ulaşan karda zorlu yol açma çalışması sürüyor - Son Dakika

Kar ve tipi yüzünden kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan Digor-Dağpınar kara yolu, "kar panterleri" olarak bilinen Karayolları ekiplerinin zorlu çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde yoğun tipi etkili oluyor.

Yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalara neden olan kar ve tipi yüzünden Digor-Dağpınar kara yolu ulaşıma kapandı.

Rüzgarın etkisiyle oluşan tipinin hem daha önce hem de yeni yağan karları savurup belirli yerlere biriktirmesi sebebiyle söz konusu yolun bazı kesimlerinde yaklaşık 3 metrelik kar birikintileri oluştu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü görevlileri de bu yolu açmak için bölgeye greyderlerin yanı sıra rotatif gönderdi.

Rotatif ve iş makineleriyle gelen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgede iş makineleriyle yol genişletme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Şehirde bu yol dışında 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde de kar ve tipi yüzünden bazı tırlar kayarak yoldan çıktı.

Karayolları ekiplerinin bu yoldaki kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.