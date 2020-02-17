"Kar kaplanları"nın zorlu yamaçlarda kış mesaisi

Kışın en zorlu geçtiği illerden biri olan Van'da, karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları, çığ düşme tehlikesine rağmen açmak için çaba gösteriyor.

Son günlerde bölgede etkili olan tipi ve dondurucu soğuklar, kırsal kesimde hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri yetişiyor.

Ekipler, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı mahalle yollarını açmak için dondurucu soğuklara ve çığ tehlikesine rağmen gece gündüz mücadele veriyor.

Kent genelinde yaklaşık bin personel ve 300 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmalarında görev alan ekipler, yakıt almak ve dinlenmek için mola verdikleri zaman, şantiyede çay demleyip, türkü söyleyerek yorgunluklarını atıyor.

Gürpınar ilçesine bağlı Norduz ve Güzelsu bölgelerinde yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Karla mücadele ekip sorumlusu Yasin Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerle ulaşımın kesintisiz sağlanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Zorlu doğa koşullarına rağmen işlerini severek yaptıklarını ifade eden Gürbüz, "24 saat görev başındayız. 112 Acil Servisi ile jandarmaya gelen ihbarlarla hemen harekete geçiyoruz. Yoğun kar yağışında kapalı yolları ulaşıma açıyoruz. Yolumuzu gözleyen, bizleri bekleyen insanlar var. Onlara ulaşabilmek için sürekli çalışıyoruz. Kış boyunca her an göreve hazır bekliyoruz. Köylerde rahatsızlanan, yolu kapandığı için evden çıkamayan insanlara yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çığ tehlikesine rağmen hastaların yardımına koşmaya çalışıyoruz"

Kepçe operatörü Yusuf Paray da vatandaşların karda mahsur kalmalarını önlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Hasta kurtarma operasyonlarında yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladıklarını aktaran Paray, "Bazen 112 Acil Servis ekipleri hasta kurtarmaya giderken kapanan yolların hemen açılması gerektiğini bize iletiyor. Bu tür hasta kurtarma operasyonlarında tıpkı ambulans gibi biz de iş makinelerimizle hızlı hareket ediyoruz. Soğuk havaya, tipi ve çığ tehlikesine rağmen hastaların yardımına koşmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



"İşimizi severek yapıyoruz"

Greyder operatörü Ergin Kahraman ise karla mücadelede mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade ederek, "Gece açtığımız yollar sabah fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Bazen 5-6 kilometre yol açıyoruz, tipiden dolayı açtığımız yollar tekrar karla doluyor. Aynı yolu defalarca açmak zorunda kalıyoruz. Risk yüksek ama biz işimizi severek yapıyoruz." dedi.