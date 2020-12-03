"Kar kaplanları" Van'da 600 kişilik ekiple kış boyunca yolları açık tutacak - Son Dakika

"Kar kaplanları" Van'da 600 kişilik ekiple kış boyunca yolları açık tutacak

03.12.2020 10:59

Kış aylarının çetin geçtiği Van'da, yoğun kar nedeniyle kapanan yolların kısa sürede açılması ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 600 kişilik ekip oluşturuldu.

Kış aylarının çetin geçtiği Van'da, yoğun kar nedeniyle kapanan yolların kısa sürede açılması ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 600 kişilik ekip oluşturuldu.

Türkiye'de en fazla kar yağan iller arasında bulunan Van'da, 13 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele çalışması yürütecek Büyükşehir Belediyesi, 200 araç 600 kişilik ekiple, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Yaz sezonunda yol yapım çalışmalarında kullanılan araçların bakımını yapan Belediye, yolu kar nedeniyle kapanan mahallelere kısa sürede ulaşımın sağlanabilmesi için kriz merkezleri oluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 600 kişilik ekip 200 iş makinesiyle kent merkezi ve ilçelerdeki 988 yerleşim biriminin yolunun açık tutulması için, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü de 300 araçla şehirler arası yollar ile ana arterlerde 7 gün 24 saat görev yapacak.

"Belediyemiz 17 şantiyesiyle kışa hazır"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi öncesi ilgili birim amirleriyle bir araya gelerek kış şartlarında alınacak tedbirleri kararlaştırdıklarını söyledi.

Geçen yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini ve yoğun kar yağışına maruz kaldıklarını anlatan Bilmez, "İlimiz coğrafi olarak ülkemizin en büyük beşinci ili. Çok yüksek rakımda olan ve derin vadilerden geçen yolların bulunduğu bir bölgedeyiz. Bu yıl kış mevsimi öncesi bütün kurumlarımız hazırlıklarını yaptı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüz başta tuzlama olmak üzere tüm ekiplerini hazırladı. Karayollarının sorumluluk alanını dışındaki yollardan sorumlu Belediyemiz de 17 şantiyesiyle kışa hazır." diye konuştu.

"Kendi araçlarımıza ilave 80 araç daha kiraladık"

Karla mücadele ekiplerinin dışındaki ekipleri de olası bir krize karşı hazır hale getirdiklerini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"600 kişilik personelimizle 7/24 göreve hazırız. Bütün araç kiralamalarını ve hazırlıkları tamamladık. İnşallah vatandaşlarımıza sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Geçen sene son 30 yılın en zor kışını geçirdik. Aynı kışı yaşayacakmışız gibi bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlçe belediyelerimiz de eksiklerini tamamladı. Bu sene daha hazırlıklıyız. AFAD ve diğer gönüllü kuruluşlarımızı da hazır tutuyoruz. Kış öncesi bir tatbikatımız olacak. Araç konusunda bir sıkıntımız yok. Bu yıl kendi araçlarımıza ilave 80 araç daha kiraladık. Yani 200'e yakın aracımız sahada olacak. Karayolları da 300'e yakın araçla bölgede faaliyet yürütecek."

Riskli yollar ulaşıma kapatılacak

Şehir için karların taşınması konusunda da birtakım tedbir aldıklarını ifade eden Bilmez, "Geçen sene kamyonlara hızlı kar yükleme imkanı sunan bir araç almıştık, bu yıl bir tane daha kiraladık. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yollar, güvenlik güçlerimiz tarafından geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Özellikle Çatak ve Bahçesaray kara yollarında her gün gerekli kontroller yapıldıktan sonra ulaşıma müsaade edilecek." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Van, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kar kaplanları' Van'da 600 kişilik ekiple kış boyunca yolları açık tutacak - Son Dakika


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