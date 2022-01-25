Kar kaplanları yaşam için yol açıyor - Son Dakika

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Bingöl'de, karla mücadele ekipleri yaşam için yolları açıyor.

Çığ riskine sahip dağların dik yamaçları ile yüksek rakımlı sarp kayalıkların bulunduğu zorlu coğrafyada, iş makineleriyle yolları kardan temizleyen "kar kaplanları", vatandaşların yaşamı ve güvenliği için özveriyle görev yapıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk alanındaki 4 bin kilometrelik yol ağında, gece sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü bölgede, yolu karla kapanan köy ve mezralara ulaşmak için çaba gösterirken, mahsur kalan yolcu ve sürücüler ile şifa bekleyen hastalara da umut oluyor.

İş makinesi operatörleri acil durumdaki hastaların hastaneye ulaşımının sağlanması için kimi zaman yoğun kar yağışı ve tipi altında çalışma yürütüyor.

Ekipler, zaman zaman mahsur kalma riskine, hayati tehlike pahasına görevlerini sürdürerek, yardım bekleyenlerin imdadına yetişiyor.

Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği kentte, İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşlar ile sağlık, jandarma ve polis ekiplerinden yoğun çağrı alıyor.

"1 günde 60'a yakın hasta ihbarı aldık"

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Bünyamin Agitoğlu, AA muhabirine, 105 personel ve 52 araçla kardan kapanan yolların açılması için çalıştıklarını söyledi.

Kar yağışının başlamasıyla Valilik Kriz Merkezi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüttükleri dile getiren Agitoğlu, yol açma çalışmalarında önceliklerinin hastalar olduğu belirtti.

Agitoğlu, vardiyalı olarak gece gündüz hizmet verdiklerini anlatarak, "Sorumluluk alanımızda bulunan yaklaşık 4 bin kilometrelik yol ağımız var. Kar yağışı devam ederken acil hastalara ulaşılması için yolları açıyoruz. Kar yağışı biter bitmez öncelikle grup yolları, büyük köylerin yolları ve taşımalı eğitimin olduğu yerlerden başlıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun bir çaba gösteriyor." dedi.

Mesai kavramı gözetmeksizin görev yaptıklarını aktaran Agitoğlu, "Sadece 1 günde 60'a yakın hasta ihbarı aldık. Hepsine müdahalemizi yaptık. Önden araçlarımız, arkadan sağlık ekipleri gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Bizi en çok zorlayan asılsız ve gereksiz ihbarlar"

Agitoğlu, kentteki bütün kapalı yolları açmalarının 2 gün süreceğini dile getirerek, telefonların 7 gün 24 saat açık olduğunu, gelen tüm ihbarları değerlendirdiklerini belirtti.

"Bizi en çok zorlayan asılsız ve gereksiz ihbarlar." diyen Agitoğlu, yüksek köylerde kalınlığı 2 metreye ulaşan karla mücadele ettiklerini ifade etti.

Agitoğlu, bu yıl son yıllarda görülmeyen kar yağışı ile karşılaştıklarını aktardı.

"Ölümle burun buruna gelebiliyoruz"

10 yıldır kar savurma aracı operatörlüğü yapan Murat Çulun da zorlu kış günlerinde gece yarısına kadar karla mücadele ettiklerini söyledi.

Çulun, "Genellikle sis ve tipi olduğunda önümüzü göremiyoruz. Hasta olduğu için mecburen gidip yolu açmamız lazım. Bazen yolun dibine düşebiliyoruz. Sabaha kadar mahsur kalabiliyor, ölümle burun buruna gelebiliyoruz." diye konuştu.

Merkeze bağlı Yukarı Elmalı köyünde yaşayan Hasan Bozkurt, ekiplerin özveri ile görev yaptığını ve yolların açıldığını belirterek, "Bazen hastamız oluyor, hemen yolumuzu açıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Sayir Korkmaz da çalışmalarından dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.