Karla mücadele ekiplerinin zorlu mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Karla mücadele ekiplerinin zorlu mücadelesi sürüyor

20.02.2021 10:49

MUŞ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUŞ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının insan boyunu aştığı bölgelerde ekipler, kar ve tipiye rağmen hummalı bir şekilde çalışıyor.

Muş'ta, yeniden yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Karın geçit vermediği 114 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için mesai yapan ekipler, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Bir gün önce kardan temizledikleri kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyü yolunun kar ve tipi nedeniyle yeniden kapanması sonrası mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine ekipler, bölgeye hareket etti. 1600 rakımdaki köyün yolunu tekrar ulaşıma açan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Kar kalınlığının insan boyunu aştığı bölgede çalışmalarını tamamlayan ekipler, dönüş yolunda ise köy yolunu genişleterek ilerledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında geceli, gündüzlü çalışma yürüttüklerini belirten İl Özel İdaresi personeli Erhan Tümer, "Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Etkili olan tipi ve fırtınaya rağmen, 7/24 esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. Durmaksızın yolları ulaşıma açmaktayız" diye konuştu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin bir gün önce ulaşıma açtığı köy yolunun, tipi ve fırtına nedeniyle bir gün sonra yine kapandığını anlatan Yukarıyongalı Köyü Muhtarı Suphi Özçelik, "İl Özel İdaresi ekipleri yeniden köyümüze gelerek, yolumuzu ulaşıma açtılar. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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Yukarıyongalı, Muş, Güncel, Son Dakika

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