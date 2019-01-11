Kar Karlıova'da Öğrencilere 12 Gün Tatil Yaptırdı
50 dakika önce
Kar Karlıova'da öğrencilere 12 gün tatil yaptırdı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle, eğitime 8 gün ara verilmesi ve hafta sonları nedeniyle öğrenciler 12 gün tatil yaptıBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle, eğitime 8 gün ara verilmesi ve...
Kar Karlıova
'da öğrencilere 12 gün tatil yaptırdı Bingöl
'ün Karlıova ilçesinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle, eğitime 8 gün ara verilmesi ve hafta sonları nedeniyle öğrenciler 12 gün tatil yaptı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle, eğitime 8 gün ara verilmesi ve hafta sonları nedeniyle öğrenciler 12 gün tatil yaptı. Türkiye
genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'de en çok kar yağışı ise Karlıova'da gerçekleşti. İlçe merkezinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren okullara toplam 8 gün ara verildi.Hafta sonlarının da araya girmesiyle öğrenciler 12 gün tatil yapma fırsatı buldu. Kar ve tatil nedeniyle çok eğlenme fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, okullarını da özlediklerini ifade etti.
Her gün 70 kamyon kar taşınıyor
Kar yağışının tüm ilçeyi kaplaması nedeniyle belediye ekipleri de aralıksız olarak çalışıyor. İş makineleri ile kürünen karlar belirli alanlarda toplanarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Her gün ortalama 70 kamyon karın ilçe dışına götürüldüğü Karlıovada, vatandaşlarda iş yerlerinin önlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalışıyor.
Karla mücadele ekipleri tarafından ilçe ve okullardaki kar birikintilerinin hafta sonu büyük oranda temizlenerek, Pazartesi günü çocukların eğitime başlaması için çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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