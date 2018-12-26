Son Dakika Haberleri: Kar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Kar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

18 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Kar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Sungurlu genelinde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık manzaralara sahne oldu. Şehir parkı, Atatürk anıtı ve tarihi Ulu Cami karla birleşince ortaya özel manzaralar çıktı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, Güncel
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