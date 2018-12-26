Kar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu
18 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıkardı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıkardı.
Sungurlu genelinde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık manzaralara sahne oldu. Şehir parkı, Atatürk
anıtı ve tarihi Ulu Cami karla birleşince ortaya özel manzaralar çıktı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:48 Kaynak: İHA
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