"Kar kaybı bazı durumlarda şirketlerin batmasını önlüyor"

Sigortacılık sektöründe kar kaybı ve ürün sorumluluk sigortalarının şirketleri zor durumlarda kurtardığına dikkat çekildi.

Sigortacılık sektöründe kar kaybı ve ürün sorumluluk sigortalarının şirketleri zor durumlarda kurtardığına dikkat çekildi.



Doğan Sigorta CEO'su Selcen Gür, genel bir Türk sigortacılığı değerlendirmesi yaparak kar kaybı ve ürün sorumluluk sigortalarına dikkat çekti. Türk sigorta sektörünün 107 trilyon TL sigorta teminatı sağlayarak ekonomiye ciddi anlamda destek verdiğini aktaran Gür, "Dünyada ekonomik büyüklük olarak 17'nci sırada olmamıza rağmen, sigortacılıkta 39. sırada yer almamız ülkemizde hala sigorta sektörünün öneminin ve sigorta ürünlerinin yeterince bilinmediğine işaret etmektedir" dedi.



Gür, "Bu konuya yine sektörden bir örnek verecek olursak Kar Kaybı ve Ürün Sorumluluk Sigortalarını ele alabiliriz. Bunlar yurt dışında çok tercih edilen ama bizim sanayicimiz tarafından pek bilinmeyen önemli sigorta çeşitleridir. Hatta kar kaybı bazı durumlarda şirketlerin batmasını önleyen son derece kritik bir ürün" diye konuştu.



Gür, önerdiği üki ürün kar kaybı ve ürün sorumluluk sigortalarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Kar kaybı; Türkiye'de çok bilinmeyen bu ürün batılı sigorta pazarlarında olmazsa olmaz statüsündedir. Çünkü üretim tesisleri, fabrikalar esas zararı yangın, sel, deprem gibi risklerden sonra yaşadıkları üretim durmasından kaynaklanan ciro kaybından yaşarlar. Fabrikayı esas haline getirene kadar geçen sürede hem ekstra masraflar oluşur hem müşteri kaybedilir hem de markette raf kaybı yaşanır. Şirketlerin batmasına sebep olan esasen afetler değil afetler sonrası yaşadıkları kar kayıplarıdır. Bu poliçe Türkiye'de Türk sigorta şirketleri tarafından düzenlenmektedir ancak reel sektörler bu poliçeyi bilmedikleri için sigortacılardan talep edemiyorlar.



Ürün sorumluluk sigortaları; ürettiğiniz ürünleri tüketici kullanırken zarar görebilir ya da bu ürünler kısa devre vs ile yangına sebep olabilir. O durumda üreticiye dava açılır. Üretici o ürünleri piyasadan geri toplatmak zorunda kalabilir. Gazete ve TV'ye ilan vermek, Call Center dan bilgilendirme yapmak durumunda kalır. Yenilerini üretmek ve bir çok ekstra maliyetle karşılaşır. Tüm bu masrafları ve zararları tazmin eden sigortaya ürün sorumluluk sigortası adı verilir. Bu poliçede Türkiye'de Türk sigorta şirketleri tarafından düzenlenmektedir. ve son yıllarda açılan davalar sebebiyle önemi çok daha fazla artmıştır." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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