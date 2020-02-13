Kar kazaları da beraberinde getirdi - Son Dakika
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Kar kazaları da beraberinde getirdi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kaza yaptı.

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Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kaza yaptı.


Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.


Kahramanmaraş'ta cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerinin ilki Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde görüntülendi. Görüntülerde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda durmakta zorlanan bir işçi servisi diğer araçlara çarpmamak için çaba sarf etti. İşçi servisi herhangi bir kazaya karışmadan yolun karşısına geçmeyi başardı.


Bir diğer kaza görüntüsü ise Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde ve Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Görüntülerde yokuş aşağı inmeye çalışan otomobillerin karla kaplı yolda duramayarak diğer araçlara çarpması görüntülendi. Gün içinde meydana gelen kazalarda yaklaşık 15 kişinin yaralandığı ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


113 köy yolu ulaşıma kapandı


Kahramanmaraş'ta dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı. Andırın- Geben ve Göksun arası karayolu trafiğe kapatıldı. Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda ise çekiciler trafiğe çıkartılmıyor. Ekipler, kapalı yolları açmak için mücadele ediyorlar. Karın çok yoğun yağması nedeniyle kapalı köy yolunun artacağı ifade edildi. 3 yıldan beri kent merkezine yağmayan kar, adeta şehri beyaz bürüdü. Kartpostallık manzaralar oluştu. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santim, ilçelerde 1 metreyi bulurken, yüksek kesim ve çığ bölgelerinde 2 metreye ulaştı.


İstanbul ve Ankara'dan gelen uçakların da Kahramanmaraş Havalimanı'na inemediği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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