"Kar kenti"nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor - Son Dakika Spor

"Kar kenti"nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor

6 saat önce

Kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Hakkari'de, her gün 100'ün üzerinde öğrenciye, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

Kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Hakkari'de, her gün 100'ün üzerinde öğrenciye, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

Kışın çetin geçmesi ve karın yerde kalma süresinin uzunluğu nedeniyle "kar kenti" olarak nitelendirilen Hakkari'de, öğrencilerin sporla buluşturulması amacıyla Valilikçe 4 yıl önce başlatılan "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi devam ediyor.

Şu ana kadar binlerce çocuğun farklı spor branşlarına kazandırıldığı, birçoğunun uluslararası başarılara imza atmasının sağlandığı proje kapsamında, kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki öğrenciler, kayak sporuyla tanıştırılıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, proje kapsamında gerçekleştirdikleri kayak etkinliklerinde her gün yaklaşık 120 öğrencinin kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine getirildiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi üzerinden görevlendirdikleri antrenörlerce kayak eğitimi verilen öğrencileri bu sporla tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Hanlıgil, "Bu proje 4 yıldır devam ediyor. Kayak branşı bu projenin sadece bir ayağı. Projede ayrıca basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, jimnastik ve güreş gibi branşlar da yer alıyor. Öğrencilerin ihtiyaçları da Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanıyor. Çocuklarımız bu sayede hem kayak öğreniyor hem de güzel bir gün geçiriyor." ifadelerini kullandı.

"Binlerce öğrencimizi daha kayakla tanıştırmayı ve kayak sporuna kazandırmayı hedefliyoruz." diyen Hanlıgil, şunları kaydetti:

"6-7 ay boyunca kar altında yaşamak zorunda kaldığımız bir ildeyiz. Böyle bir ortamda Kayak Milli Takımı'na ve diğer branşlarda başarılı sporcular yetiştirmemiz gerekir. 3 yılda 25 bine yakın öğrenciyi kayakla tanıştırdık. Bu öğrencilerin arasında yeteneklileri de var. Bunları kayak sporuna kazandırmak için spor kulübünün temelini attık. Şu anda Erzurum'da devam eden amatör kayak müsabakasına giden ekipten dördü burada eğitim verdiğimiz ve yetenekli olduğuna inandığımız çocuklardan seçilen öğrenciler."

Öğrencileri sadece eğlendirmeyi değil aynı zamanda var olan yetenekleri de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Hanlıgil, kayakla eğlenen çocukların yüzündeki tebessümü gördükçe mutlu olduklarını dile getirdi.

Yedinci sınıf öğrencisi Hüsna Özatak da çok güzel zaman geçirdiklerini anlatarak, "Burada nasıl kayacağımızı, ayakta durmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Zorlu ama yine de çok keyifliydi." diye konuştu.

Öğrencilerden Musa Çavaş ise hayatında ilk kez kayak yaptığını ifade ederek, kendilerine bu şansı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

Kayak Merkezi, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi
Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar

Son Dakika Haberleri
17:22 Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Son Dakika Spor
17:21 Bursaspor: 2-0 - Son Dakika Spor
17:21 Maç bitti, kavga başladı - Son Dakika Spor
17:14 GMG Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika Spor
17:09 TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Van Spor Kulübü: 0 - Son Dakika Spor
16:28 Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 17:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kar kenti"nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]