"Kar kenti"nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor

Kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Hakkari'de, her gün 100'ün üzerinde öğrenciye, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

Kışın çetin geçmesi ve karın yerde kalma süresinin uzunluğu nedeniyle "kar kenti" olarak nitelendirilen Hakkari'de, öğrencilerin sporla buluşturulması amacıyla Valilikçe 4 yıl önce başlatılan "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi devam ediyor.

Şu ana kadar binlerce çocuğun farklı spor branşlarına kazandırıldığı, birçoğunun uluslararası başarılara imza atmasının sağlandığı proje kapsamında, kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki öğrenciler, kayak sporuyla tanıştırılıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, proje kapsamında gerçekleştirdikleri kayak etkinliklerinde her gün yaklaşık 120 öğrencinin kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine getirildiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi üzerinden görevlendirdikleri antrenörlerce kayak eğitimi verilen öğrencileri bu sporla tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Hanlıgil, "Bu proje 4 yıldır devam ediyor. Kayak branşı bu projenin sadece bir ayağı. Projede ayrıca basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, jimnastik ve güreş gibi branşlar da yer alıyor. Öğrencilerin ihtiyaçları da Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanıyor. Çocuklarımız bu sayede hem kayak öğreniyor hem de güzel bir gün geçiriyor." ifadelerini kullandı.

"Binlerce öğrencimizi daha kayakla tanıştırmayı ve kayak sporuna kazandırmayı hedefliyoruz." diyen Hanlıgil, şunları kaydetti:

"6-7 ay boyunca kar altında yaşamak zorunda kaldığımız bir ildeyiz. Böyle bir ortamda Kayak Milli Takımı'na ve diğer branşlarda başarılı sporcular yetiştirmemiz gerekir. 3 yılda 25 bine yakın öğrenciyi kayakla tanıştırdık. Bu öğrencilerin arasında yeteneklileri de var. Bunları kayak sporuna kazandırmak için spor kulübünün temelini attık. Şu anda Erzurum'da devam eden amatör kayak müsabakasına giden ekipten dördü burada eğitim verdiğimiz ve yetenekli olduğuna inandığımız çocuklardan seçilen öğrenciler."

Öğrencileri sadece eğlendirmeyi değil aynı zamanda var olan yetenekleri de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Hanlıgil, kayakla eğlenen çocukların yüzündeki tebessümü gördükçe mutlu olduklarını dile getirdi.

Yedinci sınıf öğrencisi Hüsna Özatak da çok güzel zaman geçirdiklerini anlatarak, "Burada nasıl kayacağımızı, ayakta durmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Zorlu ama yine de çok keyifliydi." diye konuştu.

Öğrencilerden Musa Çavaş ise hayatında ilk kez kayak yaptığını ifade ederek, kendilerine bu şansı tanıyan yetkililere teşekkür etti.