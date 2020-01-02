Kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler - Son Dakika

Kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere çıkanlar kar yağışının keyfini yaşadı.

Kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere çıkanlar kar yağışının keyfini yaşadı.

İlçe merkezine kar yağışı yaşanmazken birçok kişi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını izlemek için yola düştü. En çok tercih edilen yer ise Karabük- Bartın yolundaki 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi oldu. Kar yağışının etkili olduğu mevkide Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kar yağışını ve beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarasını selfie yaparak ölümsüzleştirdi, kartopu oynayarak hoşça vakit geçirdi.


Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı
İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:52 Çorum'da şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:51 Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:28 THY uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:17 THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 00:55:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]