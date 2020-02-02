Kar, kimileri için çile kimileri için eğlence oldu - Son Dakika
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Kar, kimileri için çile kimileri için eğlence oldu

6 saat önce

Tokat-Sivas il sınırlarında yer alan zorlu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı sürücüler için çile, çocuklar için eğlence oldu.

Kar, kimileri için çile kimileri için eğlence oldu, System.String[]

Tokat- Sivas il sınırlarında yer alan zorlu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı sürücüler için çile, çocuklar için eğlence oldu.


Tokat-Sivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri ise yol kenarlarında biriken karları kepçe ve kar kürüme aracı ile temizledi. İl merkezine fazla kar yağmaması nedeniyle birçok vatandaş ailesi birlikte Çamlıbel tepesine çıkarak kar özlemini giderdi. Sömestr tatilinin son günü kartopu oynayarak eğlenen çocuklar ile gençler anne ve babalarıyla farklı bir gün geçirdi. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği bölgeyi gezmeye gidenler bol bol öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştirdi. - TOKAT

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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