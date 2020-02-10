Kar, kimine çile kimine eğlence oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar, kimine çile kimine eğlence oldu - Son Dakika

Kar, kimine çile kimine eğlence oldu

6 saat önce

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta son günlerde etkili olan kar, kimisine eğlence kaynağı kimisine de çileye dönüşüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta son günlerde etkili olan kar, kimisine eğlence kaynağı kimisine de çileye dönüşüyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla kent merkezinde yarım metreyi aşkın, kırsal da 2 metreye yakın karın olduğu Muş'ta, kış mevsiminin zorlukları ve güzellikleri bir arada yaşanıyor.

Şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki Güzeltepe Kayak Merkezine gelen kayakseverler, kayak takımları, sonowboard ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Kış koşullarının etkisini daha çok hissettirdiği kırsalda yaşayan vatandaşlar ise zor zamanlar geçiriyor.

İl merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Yongalı köyünde besiciler, ağıllarının çatısı ve etrafındaki karları küreklerin yardımıyla temizleyip, hayvanlarını beslemek için karın üstünde alan oluşturdu.

Besiciler, çoğu zaman sırtlarında taşıdığı otlarla besledikleri hayvanlarının bakımını güçlükle sürdürüyor.

Besici, Eyüp Umul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gündelik işlerini daha çok zorlaştırdığını söyledi.

Besiciliğin kış mevsiminde daha çok meşakkatli bir işe dönüştüğünü anlatan Umul, şunları kaydetti:

"Şehirde yaşayanlar genelde içeride, sıcak yerlerde çalışıyorlar. Kar yağdığı zaman da bir çoğu çok seviniyor. Bizde ise durum çok farklı. Çünkü biz hep dışarıda çalışıyoruz. Bizim köye çoğu zaman iki metre kar yağar. Ne kadar kar yağarsa işimiz o kadar fazla oluyor. Her gün günde 3-4 hayvanlarımız yemliyoruz. Sırtımızda veya kızaklarla hayvanlarımıza yem taşıyıp kar üstüne serip öyle besliyoruz."

Kar, kimine çile kimine eğlence oldu

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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