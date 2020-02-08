Kar kimine sefa kimine cefa oldu - Son Dakika
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Kar kimine sefa kimine cefa oldu

6 saat önce

Kar kimine sefa kimine cefa olduYOĞUN kar yağışının hüküm sürdüğü Erzurum'da karın iki yüzü yaşanıyor.

Kar kimine sefa kimine cefa oldu

YOĞUN kar yağışının hüküm sürdüğü Erzurum'da karın iki yüzü yaşanıyor. Kent merkezi ve çevresinde insanlara cefa olan kar, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise sefa oluyor.

İki gündür aralıklarla yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri hem kent merkezi hem de köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum- Bingöl, Erzurum- Kars ve Erzurum Erzincan karayolunda ulaşım tipi nedeniyle zaman zaman akmasalara neden oluyor. Çok sayıda araç şoförü, görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle yola çıkmayıp dinlenme tesislerinde bekledi. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu Erzurum'da bugün oynanması gereken amatör futbol maçları da iptal edildi.

Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ni dolduran çok sayıda vatandaş kayağın keyfini çıkardı. Kar yağışı olmasına rağmen havanın yumuşak olduğunu söyleyen tatilciler, gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kar kimine sefa kimine cefa oldu

Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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