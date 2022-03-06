"Kar Kırmızı" filminin galası Kardan Perde Film Festivali'nde yapıldı - Son Dakika

Yönetmenliğini Atalay Taşdiken'in üstlendiği, "Kar Kırmızı" filmi, "Kardan Perde Film Festivali"nde izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği ve Film Yönetmenleri Derneği'nce hayata geçirilen festival, Ardahan ve Kars'ta çekilmiş filmlerden oluşan seçkiyi izleyiciye sunuyor.

Film, sıfırın altında 8 derecede, oyuncuların da katılımıyla Ardahan Millet Parkı'nda, kardan inşa edilen beyaz perdeden izlendi.

Festivali düzenleyen yönetmen ve senarist Reis Çelik, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, kardan sinema perdesi yapma fikrinin oyuncu, yönetmen ve senarist Tuncel Kurtiz ile kurdukları hayalin eseri olduğunu söyleyerek, "Tuncel ağabeyle kurduğumuz bu hayali, güzel oteller ve yollar yapılınca, yapalım dedik. Bugün burada ve Çıldır Gölü üzerinde, belki de dünyada ilk örneği olan, kardan beyaz perdede film festivali yapmak istedik." dedi.

Çelik, bu yıl ilki gerçekleşen festivalin hazırlığının yapıldığını ifade ederek, "Seneye, büyük bir festival olarak karşınıza çıkacak. Derdimiz şuydu, unutulmuş, kenarda kalmış, ülkemizin muazzam ve güzel dünyasına da sanatı götürelim. Çünkü sanatın gittiği yerde savaş olmaz, barış olur, kardeşlik, kültür, sevgi, güzel sözler, güzel renkler olur. Bunu hayal ettik ve burada başlatmış olduk. Seneye görkemli, çok büyük bir festivale dönüşecek." diye konuştu.

"Kar Kırmızı, ismiyle müsemma bir film"

Yönetmen ve senarist Atalay Taşdiken soğuğa rağmen filmi izlemeye gelenlere teşekkür ederek, "Kar Kırmızı" filminin iki yıl önce çekildiğini ve bölgeden ayrıldıktan iki gün sonra salgın yasaklarının başladığını kaydetti.

Festivalde sahneye çıkan oyuncuların neredeyse üç katı kadar Ardahanlının, kendilerine yardımcı olduğunu ve filmde rol aldığını aktaran Taşdiken, "Bu da belki Ardahan'ın tarihine yazılacak bir film olarak kalacak. Umarım beğenir, izlersiniz." ifadelerini kullandı.

"Festival film doğurur, filmler festival doğurur"

Oyuncu ve yönetmen Rıza Sönmez de, festivaller vasıtasıyla Ardahan gibi çeşitli bölgelere gittiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu taraflara ilk Gezici Filmler Festivali ile geldik. Festival geldiğinde çok sayıda sinemacı da buralara geldi. Onlar buralarda film düşünmeye başladı. Ben de bir film çektim burada. Kardan Perde Film Festivali'ne katılanlar da sonrasında burada film çekmeyi düşünecektir. Festival film doğurur, filmler festival doğurur."

Oyuncu Mehmet Usta ise Kar Kırmızı filmini iki yıl önce çok güzel anılarla çektiklerini söyleyerek, "Şimdi de beni çok mutlu eden bir durum; burada bu filmi beraber seyredeceğiz. O atmosferi şimdi tekrar hatırlıyorum. Kar Kırmızı, tam ismiyle müsemma bir filmdi. Çok soğuk zamanlarda, meşakkatle çektik. Şimdi de hep birlikte onun mürüvvetini göreceğiz. İyi seyirler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Davul zurnalar çalındı

Parktaki gösterim öncesi izleyicilerin folklor danslarına davul zurnalar eşlik etti. Gösterim sırasında üşüyenler için ise iki ayrı yerde ateş yakıldı.

Festival seçkisinde, Reis Çelik'in "İnat Hikayeleri" filminin yanı sıra Zeki Demirkubuz'un "Kader", Murat Saraçoğlu'nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları", Rıza Sönmez'in " Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmlerine yer verildi.

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali bugün gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.