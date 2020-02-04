Kar kış demeden depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Kar kış demeden depremin yaraları sarılıyor

6 saat önce

Elazığ depreminden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçelerinde kar ve soğuk havaya rağmen depremin yaraları sarılıyor.

Kar kış demeden depremin yaraları sarılıyor, System.String[]

Elazığ depreminden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçelerinde kar ve soğuk havaya rağmen depremin yaraları sarılıyor.


Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren depremzedelerin yanında olan yetkililer, 1 metreye ulaşan kar ve soğuk havaya rağmen vatandaşları yalnız bırakmıyor.


6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden Adıyaman'da en fazla etkilenen Sincik ve Gerger ilçesinde ön incelemede toplam 444 yapıda ağır hasar tespit edildi. Evleri yıkılan veya çatlaklar nedeniyle oturulamayacak durumda olan vatandaşlara çadır, gıda paketi, battaniye ve ısıtıcı dağıtıldı. İlk günden beri Sincik ve Gerger ilçelerini ziyaret ederek depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin, vatandaşların sorunlarını dinleyip yerinde çözüm üretiyor.


Karlı yollarda yürüyen ve çadırlarda kalan vatandaşlara misafir olan Vali Aykut Pekmez'i depremzedeler Türk bayrağı ile karşıladı. Depremzedelerin çadırlarında misafir olan Vali Aykut Pekmez, "Bugün depremden etkilenen ve evleri hasar görerek çadırlara yerleştirilen vatandaşlarımıza devletimizin şefkat ve sıcaklığını hissettirmek amacıyla karlı dağları aşarak, varsa ihtiyaç ve talepleri birinci ağızdan dinlemek amacıyla buradayız. Öncelikle meydana gelen bu depremde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Adıyaman'da AFAD İl Müdürlüğünde Kriz Merkezi oluşturduk. Depremin meydana geldiği ilk akşamdan itibaren depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerimize bağlı köylerde durum tespiti yapmak amacıyla AFAD ve Jandarma ekiplerimizi yönlendirdik. Deprem sabahı da depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerimize bağlı köy ve mezralarımızı ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yerinde incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz ön hasar tespit çalışmalarını tamamlayıp, kesin hasar tespit çalışmalarına başladı ve bu çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor. Evleri depremden hasar gören vatandaşlarımıza çadır ve gıda olmak üzere her türlü desteği veriyoruz. Bu şekilde bütün köy ve mezralarımızı ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını ve varsa sıkıntılarını dinleyip gidermeye çalışıyoruz. Bugünde Malatya sınırında olan Aksu, Geçitli ve Arıkonak köy ve mezralarını ziyaret ediyoruz. Burada evleri hasar gören vatandaşlarımıza çadır kurulumu gerçekleştirildi. Dün AFAD ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz hem vatandaşlarımıza gıda dağıtımı yaptı hem de ihtiyaçlarını belirledi" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Elazığ, Sincik, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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