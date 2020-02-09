Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti

20 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde kahvaltı yaparken cam bardağını ağzıyla kırması sonucunda yaralanan engelli genç, sağlık ekipleri ile ilçe şantiye ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde kahvaltı yaparken cam bardağını ağzıyla kırması sonucunda yaralanan engelli genç, sağlık ekipleri ile ilçe şantiye ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Beşkonak köyünde sabah ailesi ile birlikte kahvaltıda çay içerken bardağı ağzıyla kıran zihinsel engelli Ali Çağtu'nun (17) yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla Beşkonak köyüne ulaşan sağlık ekipleri, engelli genci ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Kozluk Devlet Hastanesine ulaştırdı. Tedaviye alınan Ali Çağtu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BATMAN

Beşkonak, Batman, Kozluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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