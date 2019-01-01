Kar Küreme Aracı Devrildi
31 dakika önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yolda çalışma kar küreme aracı devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Balıkesir
'in Bigadiç
ilçesinde yolda çalışma kar küreme aracı devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Bigadiç- Balıkesir yolu 13'üncü kilometresindeki Karyağdı mevkiinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, yol açma çalışması yapan Karayollarının aracı da devrilerek yan yattı. Araç
şoförünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrasında yol bakım çalışmaları için ayrı bir ekip görevlendirildi. Bigadiç-Balıkesir Karayolunda ayrıca birçok aracın yoldan çıktığı görülürken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğin de bölünmüş karayolunun bir bölümünden veriliyor. Trafik ekipleri kar yağışı sırasında Bigadiç-Balıkesir arasında yolculuk edecek sürücüleri uyarırken, zincirsiz araçlara da ilçe merkezinden çıkışına izin vermiyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:45 Kaynak: İHA
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