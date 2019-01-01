Son Dakika Haberleri: Kar Küreme Aracı Devrildi

Kar Küreme Aracı Devrildi

29 dakika önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yolda çalışma kar küreme aracı devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kar Küreme Aracı Devrildi, System.String[]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yolda çalışma kar küreme aracı devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Alınan bilgiye göre, Bigadiç- Balıkesir yolu 13'üncü kilometresindeki Karyağdı mevkiinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, yol açma çalışması yapan Karayollarının aracı da devrilerek yan yattı. Araç şoförünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrasında yol bakım çalışmaları için ayrı bir ekip görevlendirildi. Bigadiç-Balıkesir Karayolunda ayrıca birçok aracın yoldan çıktığı görülürken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğin de bölünmüş karayolunun bir bölümünden veriliyor. Trafik ekipleri kar yağışı sırasında Bigadiç-Balıkesir arasında yolculuk edecek sürücüleri uyarırken, zincirsiz araçlara da ilçe merkezinden çıkışına izin vermiyor.

(Ömer Kantarlıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bigadiç, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi

Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 19:15:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Küreme Aracı Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]