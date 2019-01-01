Kar Küreme Aracı Devrildi
1 saat önce
Kar küreme aracı devrildiBALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar
küreme aracı devrildi
BALIKESİR - Balıkesir
'in Bigadiç
ilçesinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bigadiç-Balıkesir arasındaki karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanırken, yolda buzlama ve küreme çalışması yapan Karayollarına ait araç buzlanma nedeniyle devrildi.
Bigadiç- Balıkesir yolu 13'üncü kilometresindeki Karyağdı mevkiinde aşırı kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, yol açma çalışması yapan Karayollarının aracı da devrilerek yan yattı. Araç
şoförünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrasında yol bakım çalışmaları için ayrı bir ekip görevlendirildi. Bigadiç-Balıkesir Karayolunda ayrıca birçok aracın yoldan çıktığı görülürken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğin de bölünmüş karayolunun bir bölümünden veriliyor. Trafik ekipleri kar yağışı sırasında Bigadiç-Balıkesir arasında yolculuk edecek sürücüleri uyarırken, zincirsiz araçlara da ilçe merkezinden çıkışına izin vermiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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