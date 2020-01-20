Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı - Son Dakika

Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı

30 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar küreme aracı ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol yaklaşık 40 dakika boyunca trafiğe kapandıEdinilen bilgilere göre kaza saat 23.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Gürün ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi.

Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar küreme aracı ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol yaklaşık 40 dakika boyunca trafiğe kapandı


Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Gürün ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi.


Tuzlama yapan kar küreme aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir çekiciye hafifçe çarptı. Kazada kimse yaralanmazken zincirsiz olduğu öğrenilen kar küreme aracı ve tır buzlanma nedeniyle yolda ilerleyemedi. Yol yaklaşık 40 dakika boyunca trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen tuzlama ekipleri ve polis ekipleri kapanan yolu tuzlayarak yolu tekrardan trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yolda kalan sürücüler yolun açılması ile birlikte rahat bir nefes aldı. - SİVAS

Kayseri, Malatya, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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