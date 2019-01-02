Kar Küreme Aracı Saniye Saniye Böyle Devrildi

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Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu

Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar