Son Dakika Haberleri: Kar Küreme Aracının Devrilme Anı Saniye Saniye Böyle Görüntülendi

Kar Küreme Aracının Devrilme Anı Saniye Saniye Böyle Görüntülendi

28 dakika önce

Kar küreme aracının devrilme anı saniye saniye böyle görüntülendiBALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Kar küreme aracının devrilme anı saniye saniye böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Hızlı gittiği görülen kar küreme aracının buzda kayarak yan yattığı kazada sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Balıkesir'de 2 gün önce yağan karda kazalar meydana geldi. Bigadiç-Balıkesir yolunun 13'üncü kilometresindeki Karyağdı mevkiinde kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, yol açma çalışması yapan Karayolları'na ait kar küreme aracı da devrilerek yan yattı. Kazadan araç sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Meydana gelen kaza ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Bigadiç, Balıkesir, Kar, 3. Sayfa
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