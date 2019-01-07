Son Dakika Haberleri: Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Kırklareli Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının ardından küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Kırklareli Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının ardından küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine açıklamada, yoğun kar yağışının ardından yollar ve kaldırımda biriken kar ile buzların temizlendiğini söyledi.

Ekiplerin kar yağışı ile beraber çalışmalara başladığını bildiren Kesimoğlu, kentte herhangi gibi bir aksaklık yaşanmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Kesimoğlu, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
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