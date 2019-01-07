Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının ardından küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının ardından küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine açıklamada, yoğun kar yağışının ardından yollar ve kaldırımda biriken kar ile buzların temizlendiğini söyledi.



Ekiplerin kar yağışı ile beraber çalışmalara başladığını bildiren Kesimoğlu, kentte herhangi gibi bir aksaklık yaşanmaması için çalıştıklarını ifade etti.



Ekiplerin karla mücadele çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Kesimoğlu, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı

Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı

Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek

Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı