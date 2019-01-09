Son Dakika Haberleri: Kar Küreme Çalışması Yapan Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Kar Küreme Çalışması Yapan Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kar yağışı sonrasında küreme çalışması yapan karayollarına ait kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kar Küreme Çalışması Yapan Kamyon Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kar yağışı sonrasında küreme çalışması yapan karayollarına ait kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaman-Kırşehir karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yol açma çalışması yapan Kırşehir Karayolları Şefliğine ait 16 NRS 97 plakalı kamyon, Yeniyapan köyü kavşağında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, yol küreme çalışması yapan işçiler Davut A. ve Musa Y, yaralandı. İşçiler, olay yerine çağrılan ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:41 Kaynak: AA

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