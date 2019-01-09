Kar Küreme Çalışması Yapan Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kar yağışı sonrasında küreme çalışması yapan karayollarına ait kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde, kar yağışı sonrasında küreme çalışması yapan karayollarına ait kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaman-Kırşehir karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yol açma çalışması yapan Kırşehir Karayolları Şefliğine ait 16 NRS 97 plakalı kamyon, Yeniyapan köyü kavşağında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, yol küreme çalışması yapan işçiler Davut A. ve Musa Y, yaralandı. İşçiler, olay yerine çağrılan ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:41 Kaynak: AA
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum