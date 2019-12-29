Kar küresi 6 Ocak'a kadar Hamamyolu'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar küresi 6 Ocak'a kadar Hamamyolu'nda - Son Dakika

Kar küresi 6 Ocak'a kadar Hamamyolu'nda

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından Hamamyolu'nda bulunan Sanat Köprüsü'nün yakınına yerleştirilen ve insanların içine girip fotoğraf çektirebildiği dev kar küresi büyük ilgi görüyor.

Kar küresi 6 Ocak'a kadar Hamamyolu'nda, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi tarafından Hamamyolu'nda bulunan Sanat Köprüsü'nün yakınına yerleştirilen ve insanların içine girip fotoğraf çektirebildiği dev kar küresi büyük ilgi görüyor.


Odunpazarı Belediyesi, yeni yıl nedeniyle Hamamyolu'na yaklaşık 4 metre büyüklüğünde dev bir kar küresi yerleştirdi. 'Mutluluk yeni yılda da Odunpazarı'nda mesajıyla hizmet veren kar küresine giren vatandaşlar, fotoğraf çektirerek bu keyifli anlarını ölümsüzleştiriyor. Başta çocuklar olmak üzere 7'den 70'e herkesin gece gündüz büyük ilgi gösterdiği dev kar küresinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.


Vatandaşlardan gelen talep üzerine böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak yeni yıla renkli bir başlangıç olsun istedik. Proje geçen sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi gördü. Gelen istek üzerine dev kar küremiz 6 Ocak 2020 tarihine kadar Hamamyolu'nda hizmette olacak. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu hizmetimizden istifade edebilirler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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