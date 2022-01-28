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KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

28.01.2022 13:50

ORDU'nun İkizce ilçesinde kardan kapalı yolu açan operatör, kullandığı iş makinesi ile 'Tarçın' isimli bir köpeği farkında olmadan kepçeye aldı.

ORDU'nun İkizce ilçesinde kardan kapalı yolu açan operatör, kullandığı iş makinesi ile 'Tarçın' isimli bir köpeği farkında olmadan kepçeye aldı. Köpek, kepçeden dökülen kar kütlesinin arasından çıkmayı başardığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İkizce ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye yol açma çalışması başlattı. İlçeye bağlı Şentepe Mahallesi'nde bir iş makinesinin operatörü dalgınlık sonucu Erdoğan Kereci'nin 'Tarçın' isimli köpeğini de kepçesine aldığı karlarla birlikte götürdü. Yaklaşık 5 metre boyunca karların içerisinde sürüklenen köpek, operatörün kepçedeki karları dökmesiyle kar kütlesinin içerisinden çıkmayı başardı. O anları köpeğin sahibi Erdoğan Kereci cep telefonu kamerası ile kaydetti.

'VİDEOYU İZLERKEN FARK ETTİM'

Erdoğan Kereci, çektiği videoyu izlerken durumu fark ettiğini belirterek, İkizce Belediye'miz yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarımızda yol açma çalışması yapıyordu. Ben de evimin balkonundan iş makinesinin çalışmasını videoyaya çekiyordum. Çektiğim videoyu bir iki saat sonra izlerken köpeğimin iş makinesinin kepçesiyle birlikte karla sürüklendiğini gördüm. Köpeğimin yanına giderek hemen yarası var mı diye baktım. Herhangi bir sorunu yoktum. Şu anda sağlık durumu iyi. Operatörde farkında değildi. Daha sonra ben kendisine söyledim. Dalgınlıkla oldu herhalde. Operatör de zaten çok üzüldü, veterinere falan götürmek istedi ama neyse ki köpeğimize bir şey olmamış dedi.

KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA
KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA
KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

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Köpek, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR KÜREYEN İŞ MAKİNESİNİN KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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