Kar kütleleri arabaların üzerine düştü - Son Dakika

Kar kütlelerinin düştüğü yol
Vatandaşların araçlarını kar yığınlarından temizlemesi
Çatılardaki karları temizleyen vatandaşlar
Kar küreyen vatandaşlar
Belediye araçlarının kar taşıması
Kar kütlelerinin düştüğü yol
Tipide yolda giden otomobiller KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortaokul caddesinde 4 katlı bir binanın çatısındaki kar kütlelerinin park halindeki iki aracın üzerine düşmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaynak: AA
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