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Kar kütleleri çocukların üzerine düştü - Son Dakika

Kar kütleleri çocukların üzerine düştü

02.02.2022 15:56
Kar kütleleri çocukların üzerine düştü

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kız çocuğun üzerine çatıda biriken kar kütleleri düştü, çocuklar hafif şekilde yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kız çocuğun üzerine çatıda biriken kar kütleleri düştü, çocuklar hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay Genç ilçesi Kültür Mahallesi Bingöl Caddesinde yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütleleri, kaldırımda yürüyen 2 kız çocuğunun üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların haberi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan çocukların hafif şekilde yaralandıkları ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kar kütleleri çocukların üzerine düştü

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Bingöl, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar kütleleri çocukların üzerine düştü - Son Dakika


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