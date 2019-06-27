Son Dakika Haberleri: Kar kütleleri hızla eriyor, her an bulunabilir.
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Kar kütleleri hızla eriyor, her an bulunabilir.

22 dakika önce

Kar kütleleri hızla eriyor, her an bulunabilir.

Kar kütleleri hızla eriyor, her an bulunabilir... Kayıp dağcıyı arama çalışmaları 205 gündür devam ediyor
NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık dağında çığ altında kalan ve 205 gündür hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle bulunamayan dağcı Mustafa Kemal Karakoç için arama devam ediyor.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı Bölgesinde bulunan Eznevit Mevkiinde arkadaşı Hilal İşcan ile birlikte zirve tırmanışından sonra dönüş yolunda çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç için arama çalışmaları sürüyor.
2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yaptıktan sonra saat 16: 00 sıralarında arkadaşı Hilal İşcan ile birlikte dönüşe geçtiği sırada çığ altında kalan, hava muhalefeti ve bölgenin aramaya müsait olmaması nedeniyle yaklaşık 205 gündür bulunamayan Mustafa Kemal Karakoç için arama çalışmaları başladı. Her an bulunabilir
Bölgede hava sıcaklığının son günlerde artması nedeniyle hızla erimeye başlayan kar kütlesi nedeniyle Mustafa Kemal Karakoç'un kaybolduğu çığ alanı artık boş bırakılmıyor. Çığ bölgesi dağcının kaybolmasının arından hava şartları müsait olduğu günlerde sürekli tarandı. Dağcının çığ altında kalmasının hemen ardından Niğde Bölgesi ve Türkiye'nin dört bir yanında gelen ekiplerle 2 günlük bir arama gerçekleştirmiş, havanın birden bozması nedeniyle aramalara 3. günde ara verilmişti. Eznevit bölgesi olarak bilinen bir vadide üzerine çığ kütlesinin gelmesi nedeniyle kaybolan Mustafa Kemal Karakoç'un karların erimeye başlamasının ardından her an bulunabileceği belirtiliyor. İlk günlerde yapılan çalışmalarda kar kalınlığının bazı noktalarda 4 metreyi bulması ve daha sonra da yaklaşık 1,5 metre daha çığ alanının olduğu bölgeye kar yağması arama çalışmalarını olumsuz etkilemişti. Kadavra köpeği işi çabuklaştırır
Mustafa Kemal Karakoç'un çığ düşmesi nedeniyle kaybolduğu alanda AFAD, sivil gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekipleri artık çığ alanını hiç boş bırakmıyor. Ekipler dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un olması muhtemel alanlarda sonda ve kazı yöntemi ile arama çalışmaları gerçekleştiriyorlar.
Bölgede çalışma gerçekleştiren AKUT ekibinden profesyonel dağcı Nedim Urcan, çığ alanının artık iyice daralmaya başladığını bu nedenle kaybolan dağcının her an bulunabileceğini belirterek,
"Çığ alanı şu an havaların ısınması ve kaba yel esintileri nedeniyle hızla eriyor. Kaybolan dağcının her an bulunabileceği göz önüne alınarak bölge boş bırakılmıyor. AFAD, sivil gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekibi olarak bizde aramalara sürekli katılıyoruz. Bu arada önemli bir konuyu da belirtmek gerekir. Çığ alanı eğimli, karların erimeye başlaması ve kar atındaki buzlanmanın da gevşemesi nedeniyle aramalara katılan arkadaşlarımızın kaymalara karşı son derece dikkatli olmaları gerekir. Yoksa her an bir kazanın olması kaçınılmaz. Bu nedenle aramalar bu konuda çok daha dikkatli yapılmalı. Kaybolan dağcımızın kısa süre içerisinde bulunma ihtimali var. Fakat bunun biraz daha çabuklaştırılması için bölgenin konusunda uzman bir kadavra köpeği ile taranması ve köpeğin vereceği tepkiler ışında arama yapılması dağcının bulmasını daha kısa bir süreye indirecektir" dedi.
Kar kütleleri hızla eriyor, her an bulunabilir.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
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