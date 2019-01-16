Son Dakika Haberleri: Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada

Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada

23 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatısında biriken kar kütlelerinin yere düşme anı cep telefonu ile görüntülendi.

Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatısında biriken kar kütlelerinin yere düşme anı cep telefonu ile görüntülendi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık üç haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı bir metreyi geçerken, kırsal bölgelerde yer yer 2 metrenin üzerine çıkıyor. Çatılarda biriken kar kütleleri ise tehlikeye neden oluyor. Halil Peker Bulvarı üzerinde 3 katlı bir binanın çatısındaki kar kütlesi büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Kar kütlelerinin düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir iş yerinin hemen önüne düşen kar kütleleri kısa sürede kaldırımı tamamen kapatırken, iş yerinin önünde kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin yaşanmasını önledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:43:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]