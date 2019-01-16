Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada
23 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatısında biriken kar kütlelerinin yere düşme anı cep telefonu ile görüntülendi.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde binaların çatısında biriken kar kütlelerinin yere düşme anı cep telefonu ile görüntülendi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık üç haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı bir metreyi geçerken, kırsal bölgelerde yer yer 2 metrenin üzerine çıkıyor. Çatılarda biriken kar kütleleri ise tehlikeye neden oluyor. Halil Peker Bulvarı üzerinde 3 katlı bir binanın çatısındaki kar kütlesi büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Kar
kütlelerinin düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir iş yerinin hemen önüne düşen kar kütleleri kısa sürede kaldırımı tamamen kapatırken, iş yerinin önünde kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin yaşanmasını önledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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