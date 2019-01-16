Son Dakika Haberleri: Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada

Kar Kütlelerinin Düşme Anı Kamerada

1 saat önce

Kar kütlelerinin düşme anı kameradaADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatısında biriken kar kütlelerinin aşağıya düşme anı cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kar kütlelerinin düşme anı kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatısında biriken kar kütlelerinin aşağıya düşme anı cep telefonu tarafından görüntülendi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık üç haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı bir metreyi geçerken kırsal bölgelerde ise yer yer 2 metrenin üstüne çıkıyor. çatılarda biriken kar kütleleri ise tehlikeye neden oluyor. Halil Peker Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir binanın üzerindeki kar kütlesi düştü. Büyük bir gürültüyle kaldırıma düşen kar kütlelerinin düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir iş yerinin hemen önüne düşen kar kütleleri kısa sürede kaldırımı tamamen kapatırken iş yerinin önünde kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin yaşanmasını önledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

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