Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu - Son Dakika

Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu
01.02.2021 18:37
Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu Bitlis'te bugün akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalan 3 kişin isimleri belli oldu.
Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu
BİTLİS - Bitlis'te bugün akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalan 3 kişin isimleri belli oldu.
Bugün akşam saatlerinde yedi katlı bir binanın çatısında biriken karlar havanın ısınmasıyla aşağı düştü. Olay yerine intikal eden 112, UMKE ve AFAD tarafından çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan 19 yaşındaki Berken Kızılkaya ve 7 yaşlarındaki Asel Duru Güngördü ile Ömer Taha Ölek'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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