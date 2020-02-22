Son Dakika › Güncel › Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü - Son Dakika
Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü
6 saat önce
Hakkari'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Hakkari'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3, kent merkezinde ise 1,5 metreyi bulduğu Hakkari'de, yağan yağmurla birlikte karların ağırlaşması sonucu bazı toprak evlerin damları ile bazı binaların giriş bölümündeki saçaklar çöktü. TOKİ afet konutlarında bir binanın giriş kısmındaki saçak, kar ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. - HAKKARİ
Son Dakika Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma