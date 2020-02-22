Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü - Son Dakika

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü

6 saat önce

Hakkari'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü, System.String[]

Hakkari'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.


Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3, kent merkezinde ise 1,5 metreyi bulduğu Hakkari'de, yağan yağmurla birlikte karların ağırlaşması sonucu bazı toprak evlerin damları ile bazı binaların giriş bölümündeki saçaklar çöktü. TOKİ afet konutlarında bir binanın giriş kısmındaki saçak, kar ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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