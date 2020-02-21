Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü - Son Dakika

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.


Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi'nde kar birikmesi sonucu Dilaver Güçlü'ye ait garaj çöktü. Olayda can kaybı olmazken, garaj içinde bulunan ve hasar gören 3 traktör köylüler tarafından çıkarıldı. - VAN

Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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