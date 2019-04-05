Son Dakika Haberleri: Kar Kütlesinin Erimesi İçin Tuzlama Çalışması

Kar Kütlesinin Erimesi İçin Tuzlama Çalışması

14 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kış mevsiminin ardından hala erimeyen kar kütleleri için vatandaşlar tuzlama çalışması yapıyor.

Kar Kütlesinin Erimesi İçin Tuzlama Çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kış mevsiminin ardından hala erimeyen kar kütleleri için vatandaşlar tuzlama çalışması yapıyor.

Nisan ayına rağmen ilçenin bazı noktalarında erimeyen kar kütleleri için vatandaşlar harekete geçti. Genellikle evlerinin bulunduğu bölgedeki kar kütlelerinin erimesi için tuzlama çalışması yapan İskender Atılgan, "Bu sene çok kar yağdı. Bizde kendi imkanlarımızla aldığımız 5 torba tuzu bize engel oluşturan kar kütlelerini eritmek için üzerine döküyoruz. Özel mülkiyetimizde bulunan karın erimesi için tuzlama çalışmamız devam edecek" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:48 Kaynak: İHA

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