KAR KÜTLESİNİN İÇERİSİNDEN AÇILAN TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANDI - Son Dakika
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KAR KÜTLESİNİN İÇERİSİNDEN AÇILAN TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANDI

10.03.2022 20:17

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrangöl Köyü yolu üzerinde çalışma başlatan ekipler, kar yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölümde tünel açmayı tercih etti.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrangöl Köyü yolu üzerinde çalışma başlatan ekipler, kar yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölümde tünel açmayı tercih etti. İş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde açılan tünelle köyün dış dünyayla bağlantısı sağlandı.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 20 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl Köyü yoluna, dün saat 16.00 sıralarında çığ düştü. Yolun yeniden ulaşıma açılması için Eleşkirt Özel İdare Müdürü Burak Sönmez, 10 personel ve 6 iş makinesi ile çalışma başlattı. Kar kalınlığının 5 ila 10 metre arasında değiştiği bölgede yolun bir kısmını temizleyen ekipler, bir bölümde tünel açmayı tercih etti. İş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde tünel açıldı. Köyün dış dünyayla bağlantısı açılan tünelle yeniden sağlandı.

KAR KÜTLESİNİN İÇERİSİNDEN AÇILAN TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANDI
KAR KÜTLESİNİN İÇERİSİNDEN AÇILAN TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANDI
KAR KÜTLESİNİN İÇERİSİNDEN AÇILAN TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANDI

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR KÜTLESİNİN İÇERİSİNDEN AÇILAN TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANDI - Son Dakika


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