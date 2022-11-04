Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için bir çobanın öldürdüğü belirlendi - Son Dakika
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Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için bir çobanın öldürdüğü belirlendi

04.11.2022 12:36

21 yıl önce Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan ve geçtiğimiz mayıs ayında 8 metrelik su kuyusunda kemikleri bulunan Ayşe Kavak'ın altınları için bir çoban tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayet dedektifleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu gözaltına alınan çoban, dosya zaman aşımına uğradığı için serbest kaldı.

Geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılanlı Dağı'ndaki su kuyusunda insana ait kemiklerin olabileceği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyuya itfaiye yardımı ile inen ekipler kuyudan insana ait kemikler ile kadın çantası çıkarıldı. Çantanın içerisinde bulunan Ayşe Kavak'a ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kavak için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için çoban öldürmüş

CİNAYET AYDINLATILDI

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri o dönemde Ayşe Kavak'ın gasp edilen cep telefonunu takibe aldı. Ekipler telefonda bulunan sim kartın değiştirildiğini ve telefonu çoban olduğu öğrenilen M.A.'ya ait olduğu tespit edilen sim kartla kullanıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.A., dosyanın 20 yıllık zaman aşımına uğraması sonucu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için çoban öldürmüş

RAHŞAN AFFINDAN YARARLANMIŞ

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.A.'nın 1988 yılında cinayet işlediği, 12 yıl hapis cezası yattıktan sonra "Rahşan affı" olarak bilinen afla cezaevinden çıktığı ve 2.5 ay sonra Ayşe Kavak'ı öldürüp kuyuya attığı öğrenildi.

Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için çoban öldürmüş

8 YILDA 25 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILDI

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Kavak cinayetinin aydınlatılmasıyla birlikte 8 yılda 25 faili meçhul cinayet olayını aydınlatmış oldu.

Kaynak: İHA
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Kayseri, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için bir çobanın öldürdüğü belirlendi - Son Dakika

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