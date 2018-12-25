Kar Lastiği Olmayan Araçlar Yolda Kaldı
28 dakika önce
Kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldıKÜTAHYA - Kütahya sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı.
Kar
lastiği olmayan araçlar yolda kaldı
KÜTAHYA - Kütahya
sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Şehrin yüksek kesimlerinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı trafikte aksamalar neden oldu. Akşam saatlerin iş çıkışına denk gelmesi ile kar lastiği olmayan çok sayıda araç yolda kaldı ve maddi hasarlı kazalara neden oldular.
Şehrin yüksek kesimlerinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı trafikte Akşam saatlerin iş çıkışına denk gelmesi ile kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı. Çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kent merkezinde kapanan yollar Kütahya Belediyesi
ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kütahya - Eskişehir
, Kütahya - Antalya
karayolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:15 Kaynak: İHA
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